گووندا بیوی سے زیادہ ہیروئنز کیساتھ وقت گزارتے ہیں:سنیتا
ممبئی (این این آئی)بالی ووڈ اداکار گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا نے کہا کہ گووندا اچھے شوہر نہیں ہیں، وہ اپنی بیوی سے زیادہ وقت ہیروئنز کے ساتھ گزارتے ہیں۔۔۔
حالیہ انٹرویو میں سنیتا نے کہا کہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہیے ، جوانی میں انسان غلطیاں کرتا ہے ، یہ قابلِ فہم بات ہے ،میں نے بھی کی ہیں، گووندا نے بھی کی ہیں لیکن جب آپ ایک خاص عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو یہ غلطیاں اچھی نہیں لگتیں اور کیوں ہوں ایسی غلطیاں، جب آپ کے پاس خوبصورت فیملی، پیاری بیوی اور بچے ہیں ۔