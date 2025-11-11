میٹا اے آئی کی آواز بن کر دیپیکا نے ایکسنٹ پر تنقید کا جواب دیدیا
ممبئی (این این آئی)بالی ووڈ اداکارہ دیپیکا پڈوکون نے حال ہی میں متعدد ممالک میں میٹا اے آئی کی نئی آواز بننے کا اعزاز حاصل کیا۔۔۔
، سی این بی سی کے گلوبل لیڈرشپ سمٹ میں دیپیکا نے اپنے ابتدائی کیریئر میں آواز اور ایکسنٹ پر ہونے والی تنقید کے تجربات شیئر کیے ۔انہوں نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کی آواز اور ایکسنٹ کو انڈسٹری میں قدم رکھنے پر مذاق کا نشانہ بنایا گیا دیپیکا نے کہا کہ آواز پر تنقید سے لے کر جدید ٹیکنالوجی کی نمائندگی تک کا سفر میری مضبوط شخصیت اور اداکاری سے باہر اثر کو ظاہر کرتا ہے ۔