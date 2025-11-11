صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر بالی ووڈ اداکار دھرمیندر وینٹی لیٹر پر منتقل، حالت تشویشناک

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سینئر بالی ووڈ اداکار دھرمیندر وینٹی لیٹر پر منتقل، حالت تشویشناک

ممبئی (این این آئی)بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار دھرمیندر کو ممبئی کے بریچ کینڈی ہسپتال میں وینٹی لیٹر منتقل کردیا گیا۔۔۔

بھارتی میڈیا نے خاندانی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ دھرمیندر کو سانس لینے میں دشواری کی شکایت ہوئی تھی وہ ایک ہفتے سے زائد عرصے سے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔اداکار دھرمیندر 8 دسمبر 2025 کو اپنی 90ویں سالگرہ منائیں گے ۔ ان کی آئندہ فلم اکیس ہے ، جس میں امیتابھ بچن کے نواسے آگستیا نندا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ فلم 25دسمبر کو ریلیز ہونے والی ہے ۔

 

