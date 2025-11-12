صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میں اتنی بڑی نہیں جتنی لوگ سمجھتے ہیں:مہوش حیات

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
میں اتنی بڑی نہیں جتنی لوگ سمجھتے ہیں:مہوش حیات

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ مہوش حیات نے اپنی عمر اور کیریئر سے متعلق ایک دلچسپ وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں اتنی بڑی نہیں جتنی لوگ سمجھتے ہیں۔۔۔

 اداکارہ نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، ‘میں نے صرف 8 سال کی عمر میں اشتہارات کے ذریعے شوبز کی دنیا میں قدم رکھا تھا، بعد ازاں ڈراموں اور فلموں کی صفِ اول کی اداکاراؤں میں شامل ہوگئی ۔انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا لوگ میرے کام کے عرصے کو حقیقت سے زیادہ سمجھتے ہیں،لوگ سمجھتے ہیں کہ میں 20 سال سے کام کر رہی ہوں، لیکن حقیقت میں میرا کیریئر صرف 14 سے 15 سال پر محیط ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ میری ابتدائی پرفارمنسز ناظرین کے ذہنوں میں گہرے نقش چھوڑ گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کی بھارت کیساتھ نئی تجارتی ڈیل ،ٹیرف کمی کا اعلان

دہلی کا لال قلعہ 3 روز کیلئے بند

ترک فوجی کارگو طیارہ جارجیا میں گر کر تباہ

اسرائیل:فلسطینی قیدیوں کیلئے سزائے موت کا ابتدائی بل منظور

ایران :قاتل کو سر عام پھانسی

بنگلہ دیش :رواں ماہ شیخ حسینہ کیخلاف فیصلہ متوقع ،سزائے موت کا امکان

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak