دھرمیندر کی موت کی خبریں، ہیما مالنی اور بیٹی کا ردعمل سامنے آگیا

ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارتی اداکار دھرمیندر کے انتقال سے متعلق خبروں پر ان کی اہلیہ اور بیٹی نے سخت ردعمل دیا ہے ۔اداکار کی اہلیہ ہیما مالنی نے ایک ٹویٹ میں ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ ناقابلِ معافی ہے۔۔۔

 ذمہ دار میڈیا ادارے کسی ایسے شخص کے بارے میں جھوٹی خبریں کیسے پھیلا سکتے ہیں جو علاج کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور بہتر ہو رہا ہے ۔ دھرمیندر کی بیٹی ایشا دیول نے بھی جھوٹی خبروں پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سب لوگ ہمارے اہلِ خانہ کی نجی زندگی کا خیال رکھیں۔

 

