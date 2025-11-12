نصیر الدین شاہ کی فرحان اختر سے متعلق پرانے تبصرے کی وضاحت
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ کے سینئر اداکار نصیر الدین شاہ نے فرحان اختر کی اداکاری کے بارے میں اپنے سابقہ تبصرے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس میں میڈیا نے مبالغہ آرائی کی۔۔۔
فرحان اختر نے ان کے کمنٹس کو نامناسب قرار دیا تھا۔ نصیر الدین شاہ نے کہا ان کے تبصرے ، جو فرحان کی 2013 کی فلم بھاگ ملکھا بھاگ میں اداکاری سے متعلق تھے ، میڈیا نے بڑھا چڑھا کر پیش کیے ، فرحان اختر اپنی جگہ درست ہیں لیکن میرے خیال میں اس تبصرے میں کچھ مبالغہ آرائی کی گئی۔