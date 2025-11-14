صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی (آئی این پی)اداکارہ مہوش حیات نے پاکستانی میڈیا میں خواتین کی زیادہ نمائندگی کے لیے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلمساز خواتین کی کہانیوں کو مرکزی سکرین پر زیادہ نمایاں کریں۔مہوش حیات نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ میں عام طور پر سال میں صرف ایک پروجیکٹ کرتی ہوں، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا کام یادگار بن جاتا ہے ، میڈیا میں خواتین کو ایسے کردار دینے کی ضرورت ہے جو سماج میں مثبت تبدیلی لائیں، جیسے پولیس افسر، ڈاکٹر اور وکیل۔

