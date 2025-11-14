صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شرم نہیں آتی، سنی دیول گھر کے باہر میڈیا پر برس پڑے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی (این این آئی)بالی وڈ اداکار سنی دیول والد دھرمیندر کی موت کی جھوٹی خبر چلانے کے بعد اپنی رہائش گاہ کے باہر کھڑے میڈیا نمائندگان پر برس پڑے اور غیر اخلاقی زبان کا بھی استعمال کیا۔بھارتی میڈیا پر شیئر ویڈیو گزشتہ صبح کی ہے جس میں سنی دیول گھر کے باہر کھڑے میڈیا نمائندگان کو دیکھ کر بھڑک اٹھے ۔

اداکار نے ہاتھ جوڑ کر سوال کیا کہ آپ کے گھر میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں ؟وائرل ویڈیو میں سنی دیول نے غیر اخلاقی زبان استعمال کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگر ہیں تو ویڈیو کیوں ڈال رہے ہو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ۔یاد رہے کہ دوروز قبل بھارتی میڈیا کے بڑے ناموں نے دھرمیندر کی موت کی خبر چلائی تھی۔

