فلموں میں مار کھانے پروالد نے گھر آنے سے منع کیا تھا:نوازالدین
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ کے ورسٹائل اداکار نوازالدین صدیقی نے انکشاف کیا کہ فلموں میں مار کھانے کے کرداروں کی وجہ سے والد نے مجھے گاؤں میں گھر آنے سے منع کیا تھا، تاہم گینگ آف واسع پور کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی۔
ایک انٹرویو میں نوازالدین صدیقی نے کہا کہ ان کا کیریئر 2012 کی فلم گینگز آف واسع پور سے اٹھا، یہی وہ فلم تھی جس کی وجہ سے انھیں والد کی جانب سے بھی تائید ملی۔ انکا کہنا تھا کہ ابتدائی کرداروں نے والد کو بہت پریشان کیا۔ شروع کی فلموں میں ہمیشہ مار کھاتا رہتا تھا۔