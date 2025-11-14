ایوارڈ شوز میں میرٹ نہیں ہوتا،جعلی ہیں :سیمی راحیل
لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ سیمی راحیل نے پاکستانی ایوارڈ شوز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوارڈز اصل میں جعلی ہیں اور ان میں میرٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔سیمی راحیل نے ایک پروگرام میں کہا کہ۔۔۔
یہ ایوارڈ شوز دراصل ایوارڈز نہیں بلکہ عوامی تقاریب ہوتی ہیں، جن کا انعقاد کبھی پاکستان میں اور کبھی بیرونِ ملک کیا جاتا ہے ۔سیمی راحیل نے بتایا کہ ہر چینل نے اپنے اپنے ایوارڈز متعارف کر رکھے ہیں جو پسندیدگی اور جانبداری کی بنیاد پر دئیے جاتے ہیں، ان میں نہ انصاف ہے اور نہ میرٹ۔ ان کے مطابق جب ہمارے ملک میں عام انتخابات میں ہی درست ووٹنگ نہیں ہوتی تو ایوارڈ شوز کی ووٹنگ پر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے ۔