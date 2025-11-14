صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایوارڈ شوز میں میرٹ نہیں ہوتا،جعلی ہیں :سیمی راحیل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ایوارڈ شوز میں میرٹ نہیں ہوتا،جعلی ہیں :سیمی راحیل

لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ سیمی راحیل نے پاکستانی ایوارڈ شوز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوارڈز اصل میں جعلی ہیں اور ان میں میرٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔سیمی راحیل نے ایک پروگرام میں کہا کہ۔۔۔

یہ ایوارڈ شوز دراصل ایوارڈز نہیں بلکہ عوامی تقاریب ہوتی ہیں، جن کا انعقاد کبھی پاکستان میں اور کبھی بیرونِ ملک کیا جاتا ہے ۔سیمی راحیل نے بتایا کہ ہر چینل نے اپنے اپنے ایوارڈز متعارف کر رکھے ہیں جو پسندیدگی اور جانبداری کی بنیاد پر دئیے جاتے ہیں، ان میں نہ انصاف ہے اور نہ میرٹ۔ ان کے مطابق جب ہمارے ملک میں عام انتخابات میں ہی درست ووٹنگ نہیں ہوتی تو ایوارڈ شوز کی ووٹنگ پر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیزی،انڈیکس 2473 پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا8300روپے مہنگا

لوٹے کیمیکل میں نئی انتظامیہ نے چارج سنبھال لیا

پاکستان اورچین کے درمیان تجارت کے حجم میں اضافہ

مرکنٹائل ایکسچینج میں 48ارب کے 81090سودے

ایس ای سی پی اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak