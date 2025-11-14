صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جارج کلونی نے اپنی اے آئی ویڈیوز کو خطرناک قراردیدیا

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک) ہالی ووڈ اداکار جارج کلونی نے سوشل میڈیا پر گردش کرتی اپنی جعلی اے آئی ویڈیوز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خطرناک قرار دے دیا۔ایک موقع پر انٹرویو میں گفتگو میں کلونی نے کہا، ‘کچھ واقعی خوفناک ویڈیوز بنی ہیں جس میں میں نے جو کچھ نہیں کیا اور کہا۔۔۔

اسے مجھ سے منسوب کردیا گیا ہے اور یہ خطرناک ہے ۔اداکار نے مزید کہا کہ یہ صورتحال خاندان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے ۔انہوں نے وضاحت کی کہ یہ پیچیدہ ہے ، مگر جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اور میں ابھی تک نہیں جانتا کہ ہم کیا کریں گے ۔انٹرویو میں کلونی نے کہا کہ ہالی ووڈ میں اے آئی کے بڑھتے اثرات سے بے چینی پھیلی ہوئی ہے ، اے آئی فیچرز نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ۔

