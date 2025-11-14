بیٹی سے محبت کیلئے دشواری پیش آتی ہے :ثروت گیلانی
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ ثروت گیلانی کا کہنا ہے کہ مجھے بیٹی کی پیدائش کے 2 برس بعد بھی محبت کے اظہار کیلئے اپنے بیٹوں کے مقابلے زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے ۔ اداکارہ نے کہا کہ ایلا دسمبر میں 2 برس کی ہوجائے گی لیکن مجھے آج بھی اس سے محبت کرنے ، اس کے پاس جانے کے لیے زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے جبکہ بیٹوں پر قدرتی طور پر پیار آتا ہے ، ایسا اس لیے نہیں ہے کہ وہ بیٹے ہیں بلکہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی وجہ سے ایسا ہے ۔
