بیٹی سے محبت کیلئے دشواری پیش آتی ہے :ثروت گیلانی

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ ثروت گیلانی کا کہنا ہے کہ مجھے بیٹی کی پیدائش کے 2 برس بعد بھی محبت کے اظہار کیلئے اپنے بیٹوں کے مقابلے زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے ۔ اداکارہ نے کہا کہ ایلا دسمبر میں 2 برس کی ہوجائے گی لیکن مجھے آج بھی اس سے محبت کرنے ، اس کے پاس جانے کے لیے زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے جبکہ بیٹوں پر قدرتی طور پر پیار آتا ہے ، ایسا اس لیے نہیں ہے کہ وہ بیٹے ہیں بلکہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی وجہ سے ایسا ہے ۔

