امریکی گلوکار ایکون پولیس نے حراست میں لے لیا، 6گھنٹے بعد رہائی
جارجیا (آئی این پی)امریکی گلوکار ایکون کو گزشتہ ہفتے امریکی ریاست جارجیا کے ڈی کالب کاؤنٹی میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔رپورٹس کے مطابق چیمبلی پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے ایکون کو اس وقت حراست میں لیا جب ٹنٹ ورلڈ نامی آٹو سٹائلنگ سینٹر کے باہر سکیورٹی کیمروں نے ایک ایسی گاڑی کی نشاندہی کی جس کے خلاف وارنٹ جاری تھا۔ ایکون کو تقریبا چھ گھنٹے جیل میں رکھا گیا، جس کے بعد انہیں باقاعدہ کارروائی کے بعد رہا کر دیا گیا، تاہم تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وارنٹ کس نوعیت کا تھا۔
امریکی گلوکار ایکون کو گزشتہ ہفتے امریکی ریاست جارجیا کے ڈی کالب کاؤنٹی میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔رپورٹس کے مطابق چیمبلی پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے ایکون کو اس وقت حراست میں لیا جب ٹنٹ ورلڈ نامی آٹو سٹائلنگ سینٹر کے باہر سکیورٹی کیمروں نے ایک ایسی گاڑی کی نشاندہی کی جس کے خلاف وارنٹ جاری تھا۔ ایکون کو تقریبا چھ گھنٹے جیل میں رکھا گیا، جس کے بعد انہیں باقاعدہ کارروائی کے بعد رہا کر دیا گیا، تاہم تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وارنٹ کس نوعیت کا تھا۔