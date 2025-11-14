بھتیجی عالیہ اور رنبیر کی شادی میں مدعو نہیں کیا گیا:مکیش بھٹ
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ فلم ساز مکیش بھٹ نے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مہیش بھٹ (بھائی) کے ساتھ مبینہ اختلافات کے دوران مجھے بھتیجی عالیہ بھٹ اور رنبیر کپور کی شادی میں مدعو نہیں کیا گیا اور نہ ہی اب تک راہا کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے برا نہیں لگا تو میں منافق ہوں گا، یقیناً مجھے برا لگا، میں عالیہ سے بہت پیار کرتا ہوں، بلکہ شاہین سے بھی۔ جب عالیہ کی شادی ہوئی تو میں نے سوچا کہ یہ میری بچی کی شادی ہے ، میں وہاں رہنا چاہتا تھا۔
