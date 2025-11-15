نصرت فتح علی خان کی آواز خدا کے قریب کر دیتی :شہناز گل
ممبئی (شوبزڈیسک )بھارتی اداکارہ و گلوکارہ شہناز گل نے لیجنڈری قوالی گائیک استاد نصرت فتح علی خان کے لیے اپنی گہری عقیدت کا اظہار کیا ہے۔
ریئلٹی شو بگ باس کے سیزن 13 سے شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ شہناز گل نے کہاکہ نصرت فتح علی خان کی آواز انہیں خدا کے قریب کر دیتی ہے ۔ جب وہ نصرت فتح علی خان کی قوالیاں سنتی ہیں تو ان کے دل کو بے حد سکون اور روحانی توانائی ملتی ہے ۔ یہ موسیقی انسان کو عشقِ الہٰی اور خدا سے جڑنے کا احساس دلاتی ہے ۔مداحوں نے شہناز کی اس خلوص بھری رائے کو سراہا اور اتفاق کیا کہ نصرت فتح علی خان کی لازوال موسیقی آج بھی نسلوں کے دلوں کو چھو رہی ہے اور زبان و ثقافت کی تمام سرحدوں سے بالاتر ہے ۔