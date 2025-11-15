شادی سے پہلے منی سکرٹ پہنتی تھی:فریال گوہر
لاہور(شوبزڈیسک) پاکستانی اداکارہ اور سماجی کارکن فریال گوہر نے انکشاف کیا ہے کہ شادی سے قبل وہ مغربی طرز کا لباس، خصوصاً منی سکرٹ پہنتی تھیں، تاہم شادی کے بعد محبت میں برقع تک پہن لیا۔
ان کی والدہ کا تعلق بھارتی ریاست گجرات سے تھا، لیکن ان کے آباؤ اجداد 1910 سے پہلے جنوبی افریقہ منتقل ہوگئے تھے ۔ ان کی والدہ بعد ازاں برطانیہ چلی گئیں جہاں ان کے والد جو پاکستانی فوج میں تھے ، سفارت خانے میں تعیناتی کے دوران ان سے ملے اور دونوں نے شادی کی۔اداکارہ کے مطابق ان کی والدہ مغربی ماحول میں پلی بڑھی تھیں، اسی وجہ سے وہ خود بھی نوجوانی میں مغربی لباس پہنتی تھیں۔ 17 برس کی عمر میں انہیں پی ٹی وی میں مختصر کردار ملا جس میں صرف ان کا ہاتھ دکھایا گیا۔ بعد ازاں وہ ہاتھوں کی ماڈلنگ اور ڈراموں تک پہنچیں۔، جہاں ان کی ملاقات جمال شاہ سے ہوئی اور دونوں نے شادی کرلی۔انہوں نے اعتراف کیا کہ جمال شاہ کے ڈمپل اور شخصیت نے انہیں متاثر کیا۔ ان کی محبت میں برقع تک پہن لیا ،طلاق کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شادی ختم ہونے کا سبب صرف جمال شاہ کا سست ہونا نہیں تھا بلکہ کئی دیگر وجوہات بھی تھیں۔