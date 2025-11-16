اس وقت سنگل،مرضی سے کسی رشتے میں نہیں جانا چاہتی:انیقہ ذوالفقار
اسلام آباد(این این آئی)اداکارہ انیقہ ذوالفقار نے اپنے مستقبل کے جیون ساتھی کے بارے میں اپنی پسند اور ترجیحات واضح کر دیں۔۔۔
۔ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اداکارہ نے بتایا کہ وہ اس وقت سنگل ہیں اور اپنی مرضی سے کسی رشتے میں نہیں جانا چاہتیں، البتہ مستقبل میں شریک حیات کے حوالے سے ان کی واضح ترجیحات موجود ہیں،وہ ایسا شوہر چاہتی ہیں جو خیال رکھنے والا، بردبار، غصے سے دور، خوبصورت اور اپنے شعبے میں جذبے اور لگن کے ساتھ کام کرنے والا ہو۔