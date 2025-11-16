صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی ماں جیسا سب کیلئے بانہیں پھیلاتا ہے :ماہرہ خان

کراچی(آئی این پی )سپر سٹار ماہرہ خان نے کراچی کو ماں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی ماں کی طرح ہے ۔۔۔

جو اپنی بانہیں پھیلا کر سب کو خوش آمدید کہتا ہے ۔ اداکارہ نے ایک تقریب کے دوران صبا قمر کے کراچی سے متعلق بیان کے تناظر میں کہا کہ میں یہاں پیدا ہوئی ہوں، یہاں بڑی ہوئی ہوں، مجھے اپنا شہر بہت اچھا لگتا ہے ، سب کو اپنا شہر اچھا لگتا ہے ، مجھے لگتا ہے صبا کے بیان کو لوگوں نے غلط طریقے سے لے لیا کیونکہ سب کو اپنا شہر اچھا لگتا ہے ۔ کراچی اس ماں کی طرح ہے جو اپنی باہیں پھیلا کر سب کو خوش آمدید کہتا ہے ، لوگ بہت سی چیزیں یہاں سے لے جاتے ہیں اور کئی مرتبہ بہت برا سلوک بھی اختیار کرتے ہیں لیکن یہ شہر ماں کی طرح انہیں معاف کرتا ہے ۔

 

