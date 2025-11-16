صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عامرخان کا بلاک بسٹر فلم کی ہیروئنز میں کشیدگی کا انکشاف

ممبئی (آئی این پی )بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان نے ماضی کی بلاک بسٹر فلم انداز اپنا اپنا کی شوٹنگ کے دوران پیش آنے والی مشکلات کا انکشاف کیا ہے ۔۔۔

ایک تقریب سے خطاب کے دوران عامر نے بتایا کہ فلم کی شوٹنگ بہت مشکل سے مکمل ہوئی تھی، اس وقت میں واحد اداکار تھا جو سیٹ پر وقت پر پہنچتا تھا، سیٹ پر جب روینہ آتی تو کرشمہ چلی جاتی تھی۔ عامر نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے بھی یا نہیں لیکن اس وقت روینہ اور کرشمہ کا درمیان کشید گی چل رہی تھی اور میں سوچتا تھا کی اس فلم کی شوٹنگ آخر کار کیسے ختم ہوگی۔

 

