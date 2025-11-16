620 روپے کا چیک دیکر پی ٹی وی نے توہین کی:راشد محمود
لاہور(آئی این پی )سینئر اداکار راشد محمود نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیلی وژن نے انہیں ان کے مرثیہ پڑھنے کا معاوضہ 620 روپے دے کر ان کی توہین کی۔۔۔
راشد محمود نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں نصف دہائی قبل کا واقعہ سنایا کہ کس طرح انہیں پی ٹی وی کی جانب سے انتہائی کم پیسے دئیے گئے جب کہ ان سے جونیئر فنکاروں کو کہیں زیادہ معاوضہ دیا گیا۔انہوں نے بتایا کہ وہ مرثیہ پڑھنے کے پیسے تک نہیں لیتے اور نہ ہی انہوں نے پی ٹی وی والوں سے رقم کا تقاضہ کیا تھا لیکن خود ہی انہوں نے کافی عرصے بعد چیک بھجوایا تھا۔ر ا شد محمود کا کہنا تھا کہ انہیں مرثیہ پڑھنے کا معاوضہ 620 روپے چیک کی صورت میں ملا اور چیک کو دیکھ کر انہیں شدید غصہ آیا اور انہوں نے پی ٹی وی انتطامیہ کو فون کرکے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ۔