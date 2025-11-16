مردوں کو بھی احساسات کے اظہار کی اجازت ملنی چاہیے :جنیدخان
کراچی (آئی این پی )پاکستانی اداکار جنید خان نے کہا کہ مردوں کو بھی اپنے احساسات کے اظہار کی اجازت ملنی چاہیے ۔۔۔
۔انسٹاگرام پر جاری ویڈیو میں جنید خان نے بتایا کہ جب وہ گھر پر اپنے ہی کنسرٹ کی ویڈیو دیکھ رہے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ مدتوں سے اپنے جذبات دبا کر رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ خود کو آزاد چھوڑیں گے کیونکہ جذبات کا اظہار کمزوری نہیں بلکہ انسان ہونے کی دلیل ہے ۔ معاشرے میں مردوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے احساسات چھپائیں تاکہ کمزور نہ سمجھے جائیں۔