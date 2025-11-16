ماں بننے کے بعد ماں کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے :دیپیکا
ممبئی (آئی این پی )بالی ووڈ سٹار دیپیکا پڈوکون نے کہا ہے کہ ماں بننے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی ہے اور اب وہ سمجھتی ہیں کہ صحت مند رہنے کیلئے روزانہ آٹھ گھنٹے کام کافی ہے ۔۔۔
ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ جب مائیں کہتی ہیں کہ ماں بن کر سمجھ آئے گا تو واقعی سچ ہوتا ہے ۔ اب مجھے اپنی ماں کی بہت زیادہ قدر معلوم ہوتی ہے ۔ دیپیکا کا کہنا تھا کہ نئے والدین، خاص طور پر ماں، کو کام کے دوران سپورٹ ملنی چاہیے ۔انہوں نے بتایا کہ ان کے اپنے دفتر میں صرف پیر سے جمعہ تک آٹھ گھنٹے کام کیا جاتا ہے ، ساتھ ہی میٹرنٹی اور پیٹرنٹی پالیسیاں بھی موجود ہیں۔ دیپیکا کا کہنا تھا کہ کام کی جگہوں پر بچوں کو لانے کی روایت کو بھی نارمل ہونا چاہیے ۔