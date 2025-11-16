والد کے پاس کپڑوں کیلئے پیسے نہیں ہوتے تھے :سنی دیول
ممبئی (آئی این پی )بالی ووڈ اداکار سنی دیول نے والد اور لیجنڈری اداکار دھرمیندر سے متعلق انکشاف کیا ہے کہ والد کی جیب میں کیرئیر کے آغاز پر کپڑے خریدنے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے ۔۔۔
ایک انٹرویو میں گفتگو کے دوران سنی دیول نے کہا کہ میرے والد اور اداکار وہدایتکار منوج کمار کا انڈسٹری میں سفر ایک ساتھ ہی شروع ہوا تھا، ،مجھے والد نے خود بتایا تھا کہ ابتدا میں جب وہ اور منوج کمار ساتھ ساتھ تھے ، میرے والد کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے ، منوج جی کے پاس کبھی کبھی پیسے ہوتے تھے اور اس وقت وہ جب بھی کپڑے خریدنے جاتے تو میرے والد سے کہتے تھے آ دھرم تم بھی 2 قمیضیں لے لو۔