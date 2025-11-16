صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والد کے پاس کپڑوں کیلئے پیسے نہیں ہوتے تھے :سنی دیول

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
والد کے پاس کپڑوں کیلئے پیسے نہیں ہوتے تھے :سنی دیول

ممبئی (آئی این پی )بالی ووڈ اداکار سنی دیول نے والد اور لیجنڈری اداکار دھرمیندر سے متعلق انکشاف کیا ہے کہ والد کی جیب میں کیرئیر کے آغاز پر کپڑے خریدنے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے ۔۔۔

ایک انٹرویو میں گفتگو کے دوران سنی دیول نے کہا کہ میرے والد اور اداکار وہدایتکار منوج کمار کا انڈسٹری میں سفر ایک ساتھ ہی شروع ہوا تھا، ،مجھے والد نے خود بتایا تھا کہ ابتدا میں جب وہ اور منوج کمار ساتھ ساتھ تھے ، میرے والد کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے ، منوج جی کے پاس کبھی کبھی پیسے ہوتے تھے اور اس وقت وہ جب بھی کپڑے خریدنے جاتے تو میرے والد سے کہتے تھے آ دھرم تم بھی 2 قمیضیں لے لو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak