صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویویک اوبرائے رات میں سفر کیوں نہیں کرتے ،اداکار نے بتادیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ویویک اوبرائے رات میں سفر کیوں نہیں کرتے ،اداکار نے بتادیا

ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارتی اداکار ویویک اوبرائے رات میں سفر کیوں نہیں کرتے ؟ بالی ووڈ اداکار نے جان لیوا حادثہ بتادیا۔۔۔

انہوں نے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ ایک بار رات کے وقت براستہ سڑک شوٹنگ کیلئے جارہا تھا، ڈرائیور کو کئی بار گاڑی آہستہ چلانے کا کہا، رات ہونے کی وجہ سے نظر بھی کم آرہا تھا اور میں فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھا تھا کہ اونٹ گاڑی کی سلاخیں میری گاڑی میں گھس آئیں تھی، وہ تو خوش قسمتی سے میں سیٹ پیچھے کرنے کی وجہ سے محفوظ رہا، اس حادثے کے بعد میں نے رات میں سفر نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak