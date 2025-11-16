ویویک اوبرائے رات میں سفر کیوں نہیں کرتے ،اداکار نے بتادیا
ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارتی اداکار ویویک اوبرائے رات میں سفر کیوں نہیں کرتے ؟ بالی ووڈ اداکار نے جان لیوا حادثہ بتادیا۔۔۔
انہوں نے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ ایک بار رات کے وقت براستہ سڑک شوٹنگ کیلئے جارہا تھا، ڈرائیور کو کئی بار گاڑی آہستہ چلانے کا کہا، رات ہونے کی وجہ سے نظر بھی کم آرہا تھا اور میں فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھا تھا کہ اونٹ گاڑی کی سلاخیں میری گاڑی میں گھس آئیں تھی، وہ تو خوش قسمتی سے میں سیٹ پیچھے کرنے کی وجہ سے محفوظ رہا، اس حادثے کے بعد میں نے رات میں سفر نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔