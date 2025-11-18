صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فن کی کوئی سرحد نہیں، طلحہ انجم کا کنسرٹ میں بھارتی پرچم لہرانے پر رد عمل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فن کی کوئی سرحد نہیں، طلحہ انجم کا کنسرٹ میں بھارتی پرچم لہرانے پر رد عمل

کٹھمنڈو(این این آئی)پاکستانی ریپر طلحہ انجم کو کنسرٹ میں بھارتی پرچم لہرانے پر شدید تنقید پر ردعمل دیتے ہوئے کہاہے کہ ان کے دل میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں اور ان کے فن کے لیے کوئی سرحد نہیں۔۔۔

اس معاملے پر طلحہ انجم نے ‘ایکس’ پر کہا کہ اگر ان کے بھارتی پرچم لہرانے سے تنازع کھڑا ہوا ہے تو وہ یہ عمل دوبارہ بھی دہرائیں گے ۔طلحہ انجم نے کہا کہ انہیں میڈیا یا جنگ کا ماحول بنانے والی حکومتوں اور ان کے پروپیگنڈے کی کوئی پروا نہیں اور اردو ریپ ہمیشہ سرحدوں سے آزاد رہے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ماہرینِ آثارِ قدیمہ کا اہرامِ مصرمیں خفیہ راستے کا انکشاف

وزن گھٹانے کی ادویات سے بینائی جا سکتی ہے :تحقیق

31 دسمبر تک شادی کرو انعام پاؤ ، منفرد سکیم متعارف

بھالوؤں کو آبادی سے دور رکھنے کیلئے بھونکنے والے ڈرونز

ٹریفک چالان فیس کے بدلے خوراک عطیہ کرنیکی سہولت

وہ قصبہ جہاں اب 66 دن تک سورج طلوع نہیں ہوگا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak