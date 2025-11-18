صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میری زندگی کی کامیابی میری بیٹیاں ہیں :عثمان پیرزادہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
میری زندگی کی کامیابی میری بیٹیاں ہیں :عثمان پیرزادہ

لاہور (آئی این پی)سینئر اداکار عثمان پیردازہ نے کہا کہ ان کی زندگی کی کامیابی ان کی بیٹیاں ہیں ۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہاکہ اگر وہ اپنی پوری زندگی کی کا میابی دیکھیں تو انہیں اپنی دونوں بیٹیوں میں نظر آتی ہیں۔۔۔

انہوں نے کہاکہ ہماری انڈسٹری باصلاحیت اداکاروں ، رائٹرز سے بھری ہوئی ہے اور سب منفرد کام کرنا جانتے ہیں لیکن انہیں ایسا کرنے سے روکا جارہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ امریکی اداکار مارلن برانڈو کی اداکاری سے متاثر ہوکر اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak