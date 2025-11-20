لیڈی گاگا کا کیریئر کے عروج پر شدید ذہنی دباؤ کا انکشاف
لاس اینجلس (شوبزڈیسک ) امریکی گلوکارہ و اداکارہ لیڈی گاگا نے اعتراف کیا ہے کہ اپنے کیریئر کے عروج پر وہ ایک شدید ذہنی صحت کے بحران سے گزر رہیں تھیں۔۔۔
39سالہ گلوکارہ نے ایک حالیہ گفتگو میں اپنے زندگی کے اس مشکل مرحلے کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ کیریئر کی بلندیوں کے دوران میں ذہنی طور پر انتہائی غیر مستحکم تھی۔ اب میں کہیں زیادہ مستحکم اور بہتر حالت میں ہوں اور اس کا کریڈٹ میں تھیراپی اور اپنے منگیتر کی بھرپور سپورٹ کو دیتی ہوں۔ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ لیڈی گاگا کو اپنے حالیہ ٹور کے دوران شدید گھبراہٹ کے دورے پڑے ، جس کے باعث انہیں ورلڈ ٹور منسوخ کرنا پڑا اور فوری طور پر طبی مدد حاصل کرنی پڑی۔لیڈی گاگا کا کہنا تھا کہ ایک موقع پر مجھے نفسیاتی علاج کے لیے ہسپتال بھی جانا پڑااور میری خراب ذہنی صحت نے میرے کیریئر کو بھی متاثر کیا۔