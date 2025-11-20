صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہرہ خان کو دیکھ کر نوجوان جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، ویڈیو وائرل

لاہور(شوبزڈیسک ) فیصل آباد میں ایک تقریب کے دوران ماہرہ خان کو دیکھ کر نوجوان مداح خوشی میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور زار و قطار سٹیج پر رو دیا۔۔۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ لڑکا ماہرہ خان کا کتنا بڑا مداح اور ملاقات پر کتنا زیادہ خوش تھا۔نوجوان کو روتا دیکھ کر ماہرہ خان بھی حیران رہ گئیں تاہم اس موقع پر اُن کے چہرے پر خوشی سے آثار بھی نمایاں تھے ۔ اسی کے ساتھ انہوں نے نوجوان کو حوصلہ دیا۔اس دوران مائیک پر موجود شخص نے آبدیدہ نوجوان کو مشورہ دیا کہ ‘شیر بنو شیر’۔ اس کے بعد ماہرہ خان نے نوجوان کو بولا کہ میں اور تم ملکر ڈانس کریں گے ۔یہ تقریب اداکارہ کی نئی آنے والی رومانوی فلم نیلوفر کی پروموشن کے حوالے سے منعقد کی گئی تھی۔ اس فلم میں ماہرہ خان، فواد مرکزی کردار ادا کرینگے ۔

 

