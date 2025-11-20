صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی (شوبزڈیسک )اداکار فواد خان نے سال 2025ء کو تنقید کا سال قرار دیدیا۔ ایک انٹرویو میں فواد خان نے کہاکہ آپ تنقید کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔۔۔

 مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ، آپ کی رائے ہوسکتی ہے ، ہر کسی کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے ۔ آپ تنقید بھی کرسکتے ہیں اگر تنقید برائے اصلاح ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ، 2025ء کا سال بیک ٹو بیک تنقید کا تھا، اس سال مجھ پر کوئی مثبت تنقید نہیں آئی، اب تنقید پر ردعمل اس لئے نہیں دیتا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ۔

 

