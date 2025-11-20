صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رنویر کی پاکستان مخالف فلم میں بینظیر بھٹو کی تصاویر بھی شامل

رنویر کی پاکستان مخالف فلم میں بینظیر بھٹو کی تصاویر بھی شامل

لاہور (شوبز ڈیسک )بالی ووڈ کی ایک اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا فلم ‘دھرندر’ کا ٹریلر جاری کردیا گیا ہے جو سوشل میڈیا پر بھارتی شائقین کی جانب سے تنقید کا نشانہ بن گیا ہے۔۔۔

 فلم کے ٹریلر میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے لیاری کو جنگ کے میدان کے طور پر دکھایا گیا ہے جبکہ فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے والے بالی ووڈ اسٹار رنویر سنگھ کو لیاری میں داخل ہوتے دیکھا جاسکتا ہے ۔ ٹریلر میں رنویر سنگھ کو بھارت کی جانب سے بھیجا گیا ‘را ایجنٹ’ دکھایا گیا ہے اور ارجن رام پال پاکستانی خفیہ ادارے کے میجر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔یہی نہیں بلکہ فلم کے ٹریلر میں پی پی پی کا جلسہ اور پاکستان کی سابق پہلی خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی تصاویر اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے بھی نظر آرہے ہیں۔بھارت کا پاکستان مخالف جنون اس قدر بڑھ گیا ہے کہ آنے والی اس فلم میں بالی ووڈ کے سپرسٹار سنجے دت کو شہید ایس ایس پی چودھری اسلم اور اکشے کھنہ کو رحمٰن ڈکیت کے روپ میں دکھایا گیا ہے ،اس پروپیگنڈا فلم کو دسمبر کے آغاز میں ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ۔

 

