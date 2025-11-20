صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی اداکارہ نے بیٹے کا مذہبی نام رکھ دیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ اداکارہ و گلوکارہ پرنیتی چوپڑا نے ایک ماہ بعد اپنے بیٹے کا نام مداحوں کو بتادیا۔انسٹاگرام پر شیئر کی گئی پوسٹ میں بالی ووڈ اداکارہ نے بتایا کہ ہم نے بیٹے کیلئے ‘نیر Neer’ نام منتخب کیا۔

 جس کا مطلب خالص اللہ کی مقرر کردہ حد ہے ۔ یہ ایک مذہبی نام ہے ۔پرنیتی نے اپنے بیٹے کیلئے جس نام کا انتخاب کیا وہ گجراتی زبان کا لفظ میں ہے ۔اداکارہ نے یہ بھی بتایا کہ بیٹے کیلئے چار ناموں پر غور کیا گیا اور پھر سوچ بچار کے بعد اُس کے نام کا انتخاب کیا ہے ۔

 

