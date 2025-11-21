صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹ، بلال عباس نے مداحوں کو خبردار کر دیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹ، بلال عباس نے مداحوں کو خبردار کر دیا

کراچی (آئی این پی)اداکار بلال عباس خان نے اپنے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے متعلق مداحوں کو خبردار کر دیا۔

انسٹاگرام پر اداکار نے فیس بک کے پیج کا سکرین شاٹ شیئر کیا، جو تصدیق شدہ اکاؤنٹ ہے ۔اداکار کے مطابق مذکورہ تصدیق شدہ اکاؤنٹ ان کا نہیں، جعلی آئی ڈی ہے ۔بلال عباس کا کہنا ہے کہ میں فیس بک پر نہیں ہوں، نہ میرے پاس فیس بک ایپ موجود ہے ۔ مذکورہ جعل ساز میری مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ آواز کا استعمال کر رہا ہے ، ایڈیٹڈ فوٹوز کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سہ فریقی سیریز،زمبابوے نے سری لنکا کو 67 رنز سے ہرا دیا

سپر لیگ کی نئی ٹیموں کی خبریں بے بنیاد ہیں:پی سی بی

ورلڈ کپ میں بابر اور رضوان کی ضرورت :خرم منظور

وزیراعظم شہباز شریف کی ارشد ندیم ، محمد یاسر کو مبارکباد

پاکستان کیلئے طلائی تمغہ جیتنے پر اللہ کا شکر :ارشد ندیم

بلائنڈ ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پاکستان نے آخری لیگ میچ جیت لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ
Dunya Bethak