سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹ، بلال عباس نے مداحوں کو خبردار کر دیا
کراچی (آئی این پی)اداکار بلال عباس خان نے اپنے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے متعلق مداحوں کو خبردار کر دیا۔
انسٹاگرام پر اداکار نے فیس بک کے پیج کا سکرین شاٹ شیئر کیا، جو تصدیق شدہ اکاؤنٹ ہے ۔اداکار کے مطابق مذکورہ تصدیق شدہ اکاؤنٹ ان کا نہیں، جعلی آئی ڈی ہے ۔بلال عباس کا کہنا ہے کہ میں فیس بک پر نہیں ہوں، نہ میرے پاس فیس بک ایپ موجود ہے ۔ مذکورہ جعل ساز میری مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ آواز کا استعمال کر رہا ہے ، ایڈیٹڈ فوٹوز کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے ۔