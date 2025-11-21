دیویا بھارتی کا ڈائریکٹر و اداکار پر صنفی تعصب کا الزام
ممبئی (آئی این پی) بھارت کی تیلگو فلم انڈسٹری کی اداکارہ دیویا بھارتی نے فلم گوٹ کے ہدایت کار نریش کوپلی اور ساتھی اداکار سدھیگالی سدھیر پر صنفی تعصب اور توہین آمیز رویے کا الزام عائد کر دیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے بیان میں تین زبانوں کی اداکارہ دیویا بھارتی نے کہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران ہدایت کار نے میرے لیے نہایت گھٹیا اور تضحیک آمیز زبان استعمال کی، جبکہ ساتھی اداکار سدھیر نے اس رویے پر خاموش رہ کر مایوس کیا۔اداکارہ نے ایک سکرین شاٹ بھی شیئر کیا ہے جس میں ہدایت کار نے مبینہ طور پر انہیں چِلاکا کہہ کر مخاطب کیا جس کے لغوی معنی تو چڑیا کے ہیں لیکن تیلگو زبان میں خواتین کے لیے یہ ایک غیر مہذب اور تحقیر آمیز لفظ سمجھا جاتا ہے ، ہدایت کار نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف سیکنڈ لیڈ کے کردار ادا کرنے کے قابل ہی ہیں۔