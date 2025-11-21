صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوچا نہیں تھا بسوں میں ٹافیاں بیچنے والا فنکار بن جائیگا:طاہر نوشاد

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(این این آئی)نامور کامیڈین طاہر نوشاد نے کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بسوں میں گولیاں اورٹافیاں بیچنے والا فنکار بن جائے گا،کسی کی قسمت میں کیا لکھا ہے اس کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں لیکن میرا یقین ہے کہ انسان کو تسلسل کے ساتھ محنت کو جاری رکھنا چاہیے کامیابی ضرور ملتی ہے ۔ ایک انٹر ویو میں طاہر نوشاد نے کہا کہ میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ میں آج شوبز انڈسٹری کا حصہ ہوں لیکن یہ سب اوپر والی ذات کی عنایت اور کرم ہے ۔

