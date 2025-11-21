صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کم عمر بچوں کے جنسی استحصال پر کوئی نہیں بولتا:نادیہ جمیل

کراچی (آئی این پی) سینئر اداکارہ نادیہ جمیل کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی، جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ قبل ایک صحافی نے خفیہ کیمرے کے ساتھ لاہور سمیت دیگر شہروں میں بچوں کے 9 جسم فروشی کے اڈے ڈھونڈ نکالے ، جہاں 7 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کی جسم فروشی جاری تھی۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں سکولوں، گھروں، تعلیمی اداروں سمیت دیگر مقامات پر کم عمر لڑکوں کا استحصال جاری ہے اور اس پر کوئی بولنے کو تیار نہیں۔انہوں نے کہا کہ ہم باقی مسائل پر بھی آواز اٹھاتے ہیں جب کہ بہت سارے لوگ ایل جی بی ٹی کیو سمیت اسی طرح کے دیگر مسائل پر بھی بات کرتے ہیں لیکن اس زیادتی پر کچھ نہیں بولتے ۔اداکارہ کے مطابق کوئلے کی کانوں سے لے کر کام کی دیگر جگہوں پر کم عمر بچوں کا جنسی استحصال جاری ہے لیکن کوئی بھی ایسے عمل کے خلاف نہیں بولتا۔

