میں 250 سال تک زندہ رہوں گا،شاہ رخ کا شہرت پر دلچسپ تبصرہ

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کا اپنی شہرت پر دلچسپ تبصرہ دوبارہ سوشل میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے ۔

ویب سائٹ ریڈ اِٹ پر شاہ رخ خان کے ایک پرانے انٹرویو کی ویڈیو وائرل ہے جس میں اداکار کو اپنی دیرپا شہرت کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے ۔ویڈیو میں فرح خان کے سوال پر شاہ رخ خان نے کہا کہ میں ہر خواہش ایک معصوم بچے کی طرح کرتا ہوں ،اگر مجھ سے ابھی کوئی یہ پوچھے کہ میں کتنے سال زندہ رہوں گا؟ تو میرا جواب ہوگا کہ میں 200 یا 250 سال زندہ رہوں گا۔ 

 

