کاجول نے 9سال کیلئے اپنا آفس لیز پر دیدیا

کاجول نے 9سال کیلئے اپنا آفس لیز پر دیدیا

ممبئی (آئی این پی) بالی ووڈ اداکارہ کاجول نے ممبئی کے گوری گاؤں میں واقع اپنا آفس سپیس 9 سال کی مدت کیلئے لیز پر دے دیا ۔بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کاجول نے یہ آفس ماہانہ 6.9 لاکھ روپے کرائے پر دیا ہے اور معاہدے کی مدت پوری ہونے تک وہ تقریبا 8.6 کروڑ روپے کمائیں گی۔یہ پراپرٹی1,817 سکوائر فٹ کارپٹ ایریا پر مشتمل ہے اور اس میں ایک کار پارکنگ سپیس بھی شامل ہے ۔

