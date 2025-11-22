صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

35دن اغوا کرکے رکھا گیا،ذہنی صحت پر اثرپڑا:حسن احمد

کراچی (این این آئی) اداکار و ماڈل حسن احمد نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں 35دن تک اغوا کرکے رکھا گیا تھا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ان اور ان کے خاندان کیلئے انتہائی مشکل دور تھا۔

حسن احمد کے مطابق اغوا کے دوران انہیں اندھیرے میں رکھا گیا، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کرکے انہیں بازیاب کرایا۔ اداکار نے بتایا کہ صدمہ اس قدر شدید تھا کہ صحت یاب ہونے میں کافی وقت لگا۔انہوں نے کہا کہ اغوا کے دنوں میں انہوں نے محسوس کیا کہ شاید انہوں نے زندگی میں کوئی غلطی کی ہے ، اسی لیے رہا ہونے کے بعد انہوں نے گھر پہنچتے ہی سب سے معافی مانگی، حتیٰ کہ گھریلو ملازمین کے قدم بھی چومے ۔ 

 

