ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ نرگس فخری نے سالگرہ پر تحفے میں ملنے والی رولز رائس کی تصویر مداحوں کو دکھادی۔46 سالہ نرگس فخری نے مداحوں کے ساتھ انسٹا پوسٹ شیئر کی، جس میں لگژری رولز رائس جو گفٹ کی صورت میں موجود ہے اور اُس کی چھت پر اداکارہ سرخ لباس میں تشریف فرما ہیں۔پوسٹ پر کیپشن درج ہے کہ مجھے سالگرہ مبارک ہو، اور ساتھ ہی نرگس فخری نے ٹونی بیگ کو مینشن کیا اور لکھا کہ رولز رائس کا تحفہ دیکھ کر سوچ میں پڑگئی ہوں کہ 2026ء کا تحفہ کیا ہوگا۔

 

