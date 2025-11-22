صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آج تک اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا یوٹیوب سے ملا:فرح خان

آج تک اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا یوٹیوب سے ملا:فرح خان

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ کوریوگرافر اور فلم ساز فرح خان اور ان کے یوٹیوب ویڈیو بلاگز غیر معمولی طور پر مقبول ہیں ۔سوہا علی کے پوڈکاسٹ میں گفتگو کے دوران فرح خان نے انکشاف کیا کہ۔۔۔

 اپنی ٹیم کے مسلسل اصرار کے بعد میں اپنا یوٹیوب چینل شروع کرنے پر راضی ہوئی اور چاہتی تھی کہ یہ چینل کھانے سے متعلق ہو۔اپنی بڑے پیمانے پر ہونے والی کمائی کے بارے میں فرح خان نے بتایا کہ شاید میں نے اپنے پورے کیریئر میں یہاں تک کہ اتنی ساری فلموں کی ہدایت کاری کرنے کے باوجود بھی ایک سال میں اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا یہاں سے کمایا ہے ۔انہوں نے کہا کہ یہ میرا چینل ہے اس لیے نہ تو کوئی آن لائن ویڈیو دیکھنے کا پلیٹ فارم یا پروڈکشن ہاؤس مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ سین تو کاٹنا ہی پڑے گا۔

 

