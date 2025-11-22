دو آسکر ایوارڈ جیتنے والا ہالی ووڈ اداکار کیون سپیسی بے گھر
لاس اینجلس (آئی این پی) ہالی ووڈ کے معروف اداکار کیون سپیسی نے انکشاف کیا ہے کہ اس وقت ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔
وہ کبھی ہوٹلوں اور کبھی عارضی رہائش گاہوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ ہالی ووڈ کے متنازعہ اداکار کیون سپیسی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں ان پر لگنے والے ہراسانی کے الزامات اور طویل قانونی جنگ نے انہیں شدید مالی مشکلات میں ڈال دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کا کوئی گھر نہیں ہے اور وہ بے گھر ہیں۔ کبھی ہوٹلوں اور کبھی عارضی رہائش گاہوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔کیون سپیسی نے کہا کہ مقدمات میں قانونی فیسیں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کی جمع پونجی تقریبا ختم ہو چکی ہے ۔ اور کام نہ ملنے کے باعث آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے ۔