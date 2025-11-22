صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زندگی کے پہلے 1کروڑ 16 سال کی عمر میں کما لیے تھے :وویک اوبرائے

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکار اور کاروباری شخصیت وویک اوبرائے نے حال ہی میں اپنی دولت، ابتدائی کاروباری سفر اور مالی خود مختاری کے بارے میں۔۔۔

 اہم انکشافات کیے اور بتایا کہ میں نے 16 سال کی عمر میں ہی اپنے پہلے 1 کروڑ روپے کما لیے تھے۔ ایک انٹرویو میں اداکار نے کہا کہ اصل رقم سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ خدا نے پہلے ہی اتنا دے رکھا ہے کہ اس سے کئی نسلوں کی دیکھ بھال ہو سکتی ہے ۔ وویک نے انکشاف کیا کہ میں 15 سال کی عمر میں مالی طور پر خود مختار ہو گیا تھا۔

 

