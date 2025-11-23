صرف اٹھارہ برس کی عمر میں دنیا کو فتح کر نا سیکھا :عاطف اسلم
لاہور (شوبزڈیسک )عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار عاطف اسلم نے کہا ہے کہ صرف اٹھارہ برس کی عمر میں دنیا کو فتح کر نا سیکھا ۔۔۔
۔ایک انٹرویو کے دور ان انہوں نے صحافی کے سوال پر کہا کہ میں اب اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں مجھے معلوم ہے کہ مجھے ہر شو میں جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ، اگر ایسا کوئی کہتا ہے کہ میں بھاری رقم لیتا ہوں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے بلانا چاہتا ہے اور شاید وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا اس کے بارے میں جان لے ۔ اللّٰہ نے مجھے بے پناہ عزت دی ہے ۔