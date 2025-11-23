بچاؤ مجھے بچاؤ یمنیٰ زیدی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل
لاہور(شوبزڈیسک) شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ یمنیٰ زیدی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ ‘‘بہت اہم سین ہے ’’۔ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔۔
کہ اداکارہ شوٹنگ کے لیے تیار ہوتے ہوئے کہتی ہیں کہ ‘‘امپورٹینٹ سین ہے اور میک اپ لگاؤ’’۔ویڈیو میں اداکارہ دروازہ کھول کر کہتی ہیں کہ ‘‘بچاؤ مجھے بچاؤ’’، جس کے بعد ایک لڑکا جس کے ہاتھ میں موبائل ہوتاہے اور اداکارہ کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے وہ اداکارہ کو کہتا ہے کہ ‘‘کیمرہ تو شروع ہونے دے میری ماں’’۔مزاحیہ ویڈیو میں اداکارہ کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ‘‘میں ہوں حسن کی ملکہ اور میک اپ لگاؤ’’ جس پر ڈائریکٹر بنا لڑکا کہتا ہے کہ ’’ہاں جاؤ اور میک اپ تھوپ کے آؤ‘‘۔