  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بچاؤ مجھے بچاؤ یمنیٰ زیدی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

لاہور(شوبزڈیسک) شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ یمنیٰ زیدی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ ‘‘بہت اہم سین ہے ’’۔ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔۔

کہ اداکارہ شوٹنگ کے لیے تیار ہوتے ہوئے کہتی ہیں کہ ‘‘امپورٹینٹ سین ہے اور میک اپ لگاؤ’’۔ویڈیو میں اداکارہ دروازہ کھول کر کہتی ہیں کہ ‘‘بچاؤ مجھے بچاؤ’’، جس کے بعد ایک لڑکا جس کے ہاتھ میں موبائل ہوتاہے اور اداکارہ کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے وہ اداکارہ کو کہتا ہے کہ ‘‘کیمرہ تو شروع ہونے دے میری ماں’’۔مزاحیہ ویڈیو میں اداکارہ کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ‘‘میں ہوں حسن کی ملکہ اور میک اپ لگاؤ’’ جس پر ڈائریکٹر بنا لڑکا کہتا ہے کہ ’’ہاں جاؤ اور میک اپ تھوپ کے آؤ‘‘۔

 

