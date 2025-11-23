گھریلو تنازعات :فیروز خان کا موت کے منہ تک پہنچنے کا انکشاف
لاہور(شوبزڈیسک )آئے دن مختلف تنازعات میں گھرے رہنے والے معروف اداکار فیروز خان نے ذاتی زندگی کی وجہ سے ہونے والی تنقید کے سبب موت کے منہ تک پہنچنے کا انکشاف کیا ہے ۔۔
ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ مجھے میری ذاتی زندگی کو لیکر نشانہ بنایا گیا، جس کے سبب میں اتنا پریشان ہوا کہ ایک مرتبہ میں ٹوائلٹ میں بے ہوش ہوگیا تھا، میں مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں اپنے بچوں کو یاد کررہا تھا کیوں کہ مجھے ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، میں عدالتی مقدمات سمیت متعدد الزامات کا سامنا کر رہا تھا، جس کے سبب کیرئیر کو بہت نقصان پہنچا، میرا کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ درزی بن جاؤں گا، کپڑے بیچنا شروع کروں گا۔میری والدہ کی دعاؤں نے میری مدد کی، ان کی پڑھی آیت الکرسی نے کام کیا اور میں پھر اٹھ گیا۔واضح رہے کہ فیروز خان کی پہلی شادی 2018 میں علیزا سلطان سے ہوئی اور2022 میں ہی طلاق ہوگئی تھی ،بعد ازاں فیروز خان نے جون 2024 میں ڈاکٹر زینب سے دوسری شادی کی تھی۔