صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو تنازعات :فیروز خان کا موت کے منہ تک پہنچنے کا انکشاف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
گھریلو تنازعات :فیروز خان کا موت کے منہ تک پہنچنے کا انکشاف

لاہور(شوبزڈیسک )آئے دن مختلف تنازعات میں گھرے رہنے والے معروف اداکار فیروز خان نے ذاتی زندگی کی وجہ سے ہونے والی تنقید کے سبب موت کے منہ تک پہنچنے کا انکشاف کیا ہے ۔۔

 ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ مجھے میری ذاتی زندگی کو لیکر نشانہ بنایا گیا، جس کے سبب میں اتنا پریشان ہوا کہ ایک مرتبہ میں ٹوائلٹ میں بے ہوش ہوگیا تھا، میں مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں اپنے بچوں کو یاد کررہا تھا کیوں کہ مجھے ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، میں عدالتی مقدمات سمیت متعدد الزامات کا سامنا کر رہا تھا، جس کے سبب کیرئیر کو بہت نقصان پہنچا، میرا کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ درزی بن جاؤں گا، کپڑے بیچنا شروع کروں گا۔میری والدہ کی دعاؤں نے میری مدد کی، ان کی پڑھی آیت الکرسی نے کام کیا اور میں پھر اٹھ گیا۔واضح رہے کہ فیروز خان کی پہلی شادی 2018 میں علیزا سلطان سے ہوئی اور2022 میں ہی طلاق ہوگئی تھی ،بعد ازاں فیروز خان نے جون 2024 میں ڈاکٹر زینب سے دوسری شادی کی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایبسٹین کیس میں ٹرمپ کیساتھ اختلاف ، خاتون رکن کانگریس مارجوری ٹیلر مستعفی

دبئی ایئر شو میں طیارے کی تباہی بھارتیوں کی فضائیہ پر تنقید ایئر چیف کے استعفے کا مطالبہ

یوکرین، امریکا کا سوئٹزرلینڈ میں جنگ بندی مذاکرات پر اتفاق

غزہ :اسرائیلی فضائی حملے 21افراد شہید ،درجنوں زخمی

جی 20 اجلاس ،یوکرین کے مستقبل پر یورپ امریکا تقسیم

اسرائیل، امریکا ،سعودیہ کیلئے جاسوسی ،یمنی حوثی عدالت نے 17 افراد کو پھانسی کی سزا سنا دی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak