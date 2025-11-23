زارا نور عباس اور شوہر اسد صدیقی کی کم عمر بچوں کو سکول بھیجنے کی مخالفت
لاہور(شوبزڈیسک )اداکارہ زارا نور عباس اور شوہر اسد صدیقی نے کم عمر بچوں کو سکول بھیجنے کی مخالفت کردی۔۔
اسد صدیقی نے کہا کہ بچوں کو سکول بھیجنے کی صحیح عمر 7 سال ہے اور اس سے پہلے کسی کو بھی سکول بھیجنا زیادتی ہے ۔ آجکل کے سکول تو ویسے بھی تعلیم سے زیادہ کاروبار کیوجہ سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فن لینڈ میں بھی بچے کو اسکول بھیجنے کی عمر 7 سال ہے جبکہ یہی اسلامی تعلیمات بھی ہیں۔انہوں نے بتایا کہ 7 سال کی عمر تک بچہ جب گھر میں رہتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں اور عادتیں سیکھ لیتا ہے ۔