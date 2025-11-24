صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فواد خان کی مداحوں سے محبت کے اعتراف پر ماہرہ خان آبدیدہ

فواد خان کی مداحوں سے محبت کے اعتراف پر ماہرہ خان آبدیدہ

لاہور(شوبز ڈیسک)ماہرہ خان اور فواد خان ایک بار پھر مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے، فواد خان کے مداحوں کے اعتراف پر ماہرہ خان آبدیدہ ہو گئیں۔

حال ہی میں وہ دبئی میں میڈیا و فینز سے ملے ۔اسی دوران ایک جذباتی لمحہ اس وقت سامنے آیا جب فواد خان نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ انہوں نے گزشتہ عرصے میں کچھ مشکل وقت دیکھا ہے، لیکن ان کے مداح مسلسل ان کے ساتھ کھڑے رہے ۔ فواد خان کی اس بات پر ماہرہ خان جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔

