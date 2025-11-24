ٹچ بٹن کیساتھ مکمل وابستگی نہ ہونے سے فلم ناکام ہوا:فرحان سعید
لاہور(آئی این پی)گلوکار اور اداکار فرحان سعید نے اپنی فلم ‘‘ٹچ بٹن’’ کی ناکامی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلم کے ساتھ مکمل وابستگی نہ ہونے اور ٹیم میں پیشہ ورانہ مسائل کی وجہ سے پروجیکٹ ناکام ہوا۔
فرحان سعید نے ایک پوڈکاسٹ میں بتایا کہ ایمان علی کو پروجیکٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کاسٹنگ بالکل غلط تھی، ہم نے سکرین ٹیسٹ کیے ، لیکن کچھ مسائل سامنے آئے ، بعض لوگ غیر پیشہ ورانہ رویہ رکھتے تھے ، جیسے سیٹ پر دیر سے آنا یا نخرے کرنا اور یہ فلم کی کامیابی میں رکاوٹ بنی۔