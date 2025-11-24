صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹچ بٹن کیساتھ مکمل وابستگی نہ ہونے سے فلم ناکام ہوا:فرحان سعید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ٹچ بٹن کیساتھ مکمل وابستگی نہ ہونے سے فلم ناکام ہوا:فرحان سعید

لاہور(آئی این پی)گلوکار اور اداکار فرحان سعید نے اپنی فلم ‘‘ٹچ بٹن’’ کی ناکامی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلم کے ساتھ مکمل وابستگی نہ ہونے اور ٹیم میں پیشہ ورانہ مسائل کی وجہ سے پروجیکٹ ناکام ہوا۔

فرحان سعید نے ایک پوڈکاسٹ میں بتایا کہ ایمان علی کو پروجیکٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کاسٹنگ بالکل غلط تھی، ہم نے سکرین ٹیسٹ کیے ، لیکن کچھ مسائل سامنے آئے ، بعض لوگ غیر پیشہ ورانہ رویہ رکھتے تھے ، جیسے سیٹ پر دیر سے آنا یا نخرے کرنا اور یہ فلم کی کامیابی میں رکاوٹ بنی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

لبنان:اسرائیلی حملہ، حزب اللہ کے فوجی سربراہ شہید

زہران ممدانی نے ایک بار پھر ٹرمپ کو فاشسٹ قرار دیا

بنگلہ دیش کا شیخ حسینہ کی حوالگی کیلئے بھارت کو خط

دبئی ایئر شو حادثہ، بھارتی پائلٹ کی میت وطن واپس

امریکا چین سے قرض لینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا

سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم خالدہ ضیا کی طبیعت ناساز، ہسپتال میں داخل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak