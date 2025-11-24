اسد صدیقی کی والدین، سکولز پر بچوں کے جلد داخلے پر تنقید
لاہور(آئی این پی)پاکستانی اداکار اور ماڈل اسد صدیقی نے والدین اور سکولز کے بچوں کو چھوٹی عمر میں داخلہ دینے کے رجحان پر تنقید کی ہے۔
اسد صدیقی نے ایک شو میں کہا کہ میری بیٹی صرف 1.5 سال کی ہے اور اتنی چھوٹی عمر میں سکول بھیجنا درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1.5 سال کی عمر میں بچوں کو سکول میں داخل کروانا صرف حماقت ہے ، چار یا پانچ سال کی عمر بھی مناسب نہیں، سکول سسٹمز زیادہ تر پیسہ کمانے کیلئے ہیں اور بچوں میں طبقاتی شعور پیدا کرتے ہیں، والدین ہی بہتر اساتذہ ہیں، سکول مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، مگر صرف ایک مخصوص عمر کے بعد۔ اداکار نے فن لینڈ کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ وہاں 7 سال سے پہلے سکول جانا منع ہے۔