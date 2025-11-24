والدین نے بیٹے کی خواہش میں میرے بال کٹوا دئیے : نمرہ خان
کراچی(آئی این پی)اداکارہ نمرہ خان نے کہا کہ وہ تین بہنوں کے بعد پیدا ہوئی تھیں اور والدین کی خواہش تھی کہ بیٹا ہو، جس کے باعث ان کے بال کٹوادئیے گئے۔
ایک ٹی وی پروگرام میں اداکارہ نے بتایا کہ بال کٹ جانے کے بعد تقریبا دو ہفتے تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں،کچھ عرصے بعد محلے کے لوگ بھی انہیں نئے حلیے کے مطابق علی بھائی کہنا شروع ہوگئے ۔ اداکارہ نے مزید بتایا کہ یہ صورتحال کم از کم 15 سے 16 سال کی عمر تک جاری رہی اور پھر ڈاکٹروں نے والدین کو خبردار کیا کہ یہ رویہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔